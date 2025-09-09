Cierran ambos sentidos la México-Puebla por volcadura de pipa con gas LP

GENERANDO AUDIO...

La México-Puebla sigue cerrada por volcadura de una pipa. Foto: Fernando Cruz

En la autopista México-Puebla, una pipa de gas LP volcó en el kilómetro 39, a la altura de la caseta de cobro de San Marcos. La circulación está cerrada en ambos sentidos desde la una de la madrugada.

“Autopista México-Puebla, km 39. Se informa a las personas usuarias que se registra cierre a la circulación en ambos sentidos por atención a salida del camino y volcadura de tracto camión tipo pipa con fuga de gas. Por seguridad se cierra desde la Plaza de Cobro San Marcos. Toma tus precauciones”, indicó Capufe.

Autoridades de Capufe, bomberos y Guardia Nacional, laboran en la zona y realizan el desfogue controlado del combustible. Por ello, se observan llamas en el kilómetro 39.

Como alternativa vial se siguiere a los automovilistas tomar las siguientes desviaciones:

Dir. CDMX, a la altura del km 63 (poblado Río Frío)

Dir. Puebla, a la altura de la Plaza de Cobro San Marcos

En ese sentido, las labores tardarán un poco más porque todavía se realizan las maniobras para retirar la pipa de la autopista.

