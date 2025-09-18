GENERANDO AUDIO...

En Puebla, volcó una pipa de gas. Foto: Genaro Zepeda

La volcadura de una pipa de gas provocó el cierre de la carretera federal Teziutlán-Nautla en Hueytamalco, Puebla. El accidente ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana de este jueves, en el tramo conocido como “El Reparo”.

¿Qué se sabe del accidente en Puebla?

De acuerdo con la primera información, el chofer de la unidad, de la empresa Global Gas 3 Estrellas, que transportaba cerca de 46 mil litros gas, perdió el control en una curva, luego de una mala maniobra agravada por el asfalto mojado por las lluvias.

La carretera fue cerrada para prevenir riesgos a la población, debido a la volcadura y una fisura en la estructura del tanque. El chofer resultó con golpes leves y no se registraron más personas heridas.

Al lugar se desplazaron elementos de Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública de Hueytamalco y Teziutlán, quienes controlaron con agua una fuga menor y evitaron que el riesgo aumentara.

El cierre de la circulación ha afectado varios municipios de la Sierra Nororiental de Puebla y zonas colindantes de Veracruz.

Autoridades recomiendan usar vías alternas y evitar acercarse al sitio del accidente, pues los trabajos podrían durar 6 horas más.