Comando armado asesina a reconocido abogado en calles de Tehuacán, Puebla

Trabajaba en casos de violencia de género y violencia vicaria. Foto: Genaro Zepeda

Un comando asesinó al reconocido abogado Andrés “N”, en el municipio de Tehuacán, en el estado de Puebla. El ataque sucedió durante la noche de este lunes 25 de agosto.

¿Qué se sabe del asesinato del abogado en Tehuacán, Puebla?

El abogado caminaba acompañado de su esposa, sobre la intersección de las calles 1 Poniente y 8 Sur, en el fraccionamiento Arcadia, cuando sujetos armados lo interceptaron y le dispararon en más de cinco ocasiones.

Andrés recibió la mayoría de los impactos en la cabeza, mientras que los agresores se dieron a la fuga en una moto con rumbo desconocido.

Al sitio arribaron técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja y elementos de la Policía Municipal. Sin embargo, el abogado ya no tenía signos vitales, la cónyuge presentó crisis nerviosa y fue atendida por paramédicos.

La zona fue asegurada y acordonada por policías municipales y elementos del Ejército Mexicano, mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes y la recolección de indicios.

¿En qué casos trabajaba el abogado asesinado en Tehuacán, Puebla?

Se sabe que el abogado llevaba varios casos relacionados con violencia de género y vicaria, así como de personas privadas de la libertad.

Cabe mencionar que los homicidios dolosos en Tehuacán, considerado el segundo municipio más importante del estado de Puebla, se han disparado en el último año.

