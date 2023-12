¿Cómo se vivió el temblor en Puebla, estado donde se registró el epicentro?

Momentos de nerviosismo y pánico se registraron la tarde del jueves 7 de diciembre de 2023 en diversos puntos del estado de Puebla, después del sismo de 5.7 grados, con epicentro a 16 kilómetros del municipio de Chiautla de Tapia.

A las 14:03 horas de este jueves se activaron las alertas sísmicas ubicadas en edificios gubernamentales, plazas públicas, centros comerciales, unidades habitacionales y hospitales debido a un temblor cuyo epicentro se registró en Puebla.

En Puebla, capital, 3 mil 500 personas fueron evacuadas, de acuerdo con información de la dirección de Protección Civil Municipal.

El gobernador de Puebla reportó saldo blanco al presidente Andrés Manuel López Obrador: “Todo parece indicar que no hay ninguna pérdida material y ahorita me está reportando Seguridad Pública… Hasta el momento, saldo blanco, estamos haciendo recorridos allá en el sur de Chautla porque no fue en Chautla, fue a un lado de Chiautla de Tapia”, informó Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Municipios ubicados al sureste de la entidad poblana, pero principalmente en la Mixteca, reportaron que el sismo se sintió con fuerza.

El temblor causó algunas grietas sin riesgo estructural en al menos 15 viviendas de Chiautla de Tapia.

Además, se sintió en puntos de Izúcar de Matamoros, Atzala y Tochimilco, donde el sismo del 19 de septiembre de 2017 dejó afectaciones y pérdidas humanas.

En Atlixco, una casona presentó caída de escombro del muro principal sin que hubiera lesionados.

Cabe destacar que trabajadores, quienes se encontraban en la rehabilitación del ex convento de Huaquechula, dañado en 2017, tuvieron que suspender las obras debido a la evaluación que realizará el INAH en próximos días.

