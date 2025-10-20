Exigen justicia para Stephany Carmona, elemento de la Guardia Nacional asesinada por un sargento

GENERANDO AUDIO...

Madre de Esthepany exige justicia para su hija. Foto: Genaro Zepeda

Indignación y dolor ha causado en la Sierra Negra de Puebla el asesinato de Stephany Carmona Rojas, elemento de la Guardia Nacional de 19 años, originaria del municipio de Ajalpan, quien fue privada de la vida al interior del cuartel del 51 Batallón de esa corporación en Acapulco, Guerrero.

Descubrimiento del cuerpo y primeras versiones

De acuerdo con las autoridades, la joven militar fue encontrada sin vida el 15 de octubre dentro de las instalaciones de la Guardia Nacional, con dos impactos de bala en la cabeza.

En un principio, se informó que se habría tratado de un “accidente en una práctica de tiro”; sin embargo, su familia rechazó es versión y exigió una investigación por asesinato.

Detención del presunto asesino

Finalmente, se confirmó que la oficial fue asesinada presuntamente por Yair Manuel “N”, sargento segundo de la Guardia Nacional, quien fue detenido el 18 de octubre en la zona de Llano Largo, Acapulco.

El militar se encuentra a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.

Marcha en Ajalpan para exigir justicia

En tanto, familiares, amigos y habitantes de Ajalpan realizaron una marcha el domingo para exigir justicia por el crimen de la joven.

La madre de Stephany encabezó la movilización portando una fotografía de su hija y exigiendo que su muerte no quede impune.

A la movilización se sumaron colectivas feministas, familiares y sociedad en general.

La oficial había denunciado acoso dentro de la unidad militar días antes de ser asesinada, por lo que su familia pidió que el caso se investigue con perspectiva de género y que no se proteja a ningún elemento involucrado.

Avances de la investigación

La Fiscalía General de Justicia Militar y las autoridades de Guerrero ya integran la carpeta de investigación para esclarecer los hechos, mientras que el cuerpo de la joven fue sepultado en Ajalpan.