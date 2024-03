¡Emergencia en Puebla! Aguas negras contaminan Huejotzingo; las utilizan para regar cultivos

La comunidad de Santa Ana Xalmimilulco, en Huejotzingo, Puebla, enfrenta una situación ambiental grave. Aguas negras tiñen los campos de cultivo, ya que no hay una planta tratadora que funcione.

La zona forma parte de la Cuenca del Alto Atoyac y es un sitio dedicado a la agricultura de hortalizas como col, brócoli, lechuga y alfalfa.

Habitantes y agricultores señalan a las fábricas e incluso lavanderías como las principales contaminadoras de los ríos que atraviesan Huejotzingo.

La sequía en la zona ha obligado a que algunos campesinos rieguen sus cultivos con aguas negras, debido a que éstas han invadido cañerías.

El olor fétido de las aguas negras que fluyen por canales y terrenos se percibe en el ambiente.

De acuerdo con un habitante de Santa Ana Xalmimilulco, “la sequía ha llevado a muchos paisanos a regar sus alfalfas, sus terrenos de cultivo con estas aguas. Ustedes están corroborando que el agua está contaminada, lo que está ocasionando que cada vez la contaminación es más grave (…) Huejotzingo son varios pueblos desde arriba que vienen las aguas negras que no las están tratando y están corriendo sobre el río”.

En la localidad existe una planta tratadora, que fue instalada desde el año 2000, la cual se encuentra abandonada y no funciona porque debió construirse en la parte alta para filtrar las aguas residuales de comunidades y corredores industriales.

Pobladores solicitan que se construya una planta tratadora ubicada en un lugar estratégico.

“Que se hagan los estudios correspondientes, con las bases fundamentales, para que se determine dónde se tienen que llevar a cabo, actualmente saben que tenemos una tratadora desmantelada, que no funcionó, que la vinieron a inaugurar por más de dos ocasiones por voz de nuestros abuelos y no tiene ninguna funcionalidad (…) Por qué no de Chiautzingo o de los pueblos más arriba se viene tratando esa agua, por qué en Santa Ana Xalmimilulco, por qué aquí donde todo el desagüe tiene que caer”.

Habitante de Santa Ana Xalmimilulco.