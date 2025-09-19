Convocan a “Marcha Siniestra” en Puebla; ve cuándo se abrirá el averno en las calles

| 09:52 | E. Santiago | Agencias
convocan-a-marcha-siniestra-en-puebla-ve-cuando-se-abrira-el-averno-en-las-calles
En Puebla, se realiza la “Marcha Siniestra”. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Puebla, la denominada “Marcha Siniestra” ya tiene fecha; se realizará el próximo 25 de octubre y busca reunir a miles de personas. “No es un desfile… es un ritual colectivo”.

Detalles de la “Marcha Siniestra”

A través de su cuenta de Facebook, los organizadores compartieron la ruta y el horario de la “Marcha Siniestra” en Puebla. Los participantes se reunirán a las 15:00 horas en Avenida Juárez y calle 25 Sur (glorieta del monumento a Juárez), y llegarán a Paseo Bravo alrededor de las 17:00 horas.

“Bajo el manto de la noche, las sombras despiertan. Los portales entre mundos se abren y las calles de Puebla se convierten en un sendero sagrado. Aquellos que porten máscaras, disfraces y alter egos oscuros serán llamados a marchar en procesión como parte del CULTO SINIESTRO. No es un desfile… es un ritual colectivo”.

  • Es la doceava vez que se realiza la marcha

“Un encuentro donde lo siniestro y lo festivo se entrelazan, honrando a los ancestros y celebrando el misterio de la vida y la muerte”.

Así que ya lo sabes: si quieres asistir o formar parte del “culto”, puedes unirte a la “Marcha Siniestra” en Puebla. “Ven con tu familia, amigos, pareja o en soledad; todos los iniciados serán bienvenidos al CULTO SINIESTRO”, señalaron los organizadores.

