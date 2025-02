Crueldad en Puebla: envenenan a 12 perros en Atlixco

Un nuevo caso de maltrato animal se registró en Puebla, esta vez en el municipio de Atlixco, donde al menos 12 perros fueron envenenados.

Durante los últimos días, vecinos de la calle 16 de Septiembre, de la comunidad atlixquense de La Magdalena Axocopan, reportaron la muerte repentina de varios canes.



De acuerdo con pobladores, varios perritos de raza “criolla” quedaron en orfandad desde hace medio año, luego de que un vecino que los cuidaba viajó a Estados Unidos para ir a trabajar; se sabe que el vecino les daba de comer y los adoptaba.

Según los vecinos, a sus mascotas les han aventado, dentro de sus casas, comida como jamón, chicarrón y carne, por lo que sospechan que hay personas que buscan no sólo envenenar a los perros de la calle, sino también a los de casas.

La noche del lunes 10 de febrero, cinco canes fueron ubicados sin vida, mientras que la mañana de este martes dos murieron en las calles. Incluso, uno de los que sobrevivió trató de reanimar a uno de sus amigos, quien yacía muerto.

Vecinos solicitan la intervención de autoridades del municipio de Atlixco y del Instituto de Bienestar Animal del Gobierno estatal para que investiguen y ubiquen a los responsables de envenenar a perros callejeros y mascotas.

El maltrato animal en Puebla está penalizado; quien provoque la muerte de los ejemplares puede enfrentar una pena de 2 a 5 años de cárcel.

“Me gustaría que checaran por la parte de allá porque por allá los envenenaron y se vinieron a morir hasta acá, y me imagino que han de andar por allá, por los terrenos había muchos perritos; de hecho, falta un blanquito pintito que no lo vemos y me imagino que lo envenenaron”: María Elena Pérez García/vecina