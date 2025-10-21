GENERANDO AUDIO...

Lex Ashton realizó un ataque en el CCH Sur. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó la detención de Brandon “N”, un joven relacionado con amenazas contra estudiantes y docentes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). El joven poblano se inspiró en Lex Ashton, quien asesinó a un alumno y lesionó a un trabajador en el ataque del CCH Sur, en la Ciudad de México (CDMX), el 22 de septiembre del presente año.

¿Qué dijeron autoridades de Puebla?

La intervención se realizó tras un monitoreo oportuno de la Policía Cibernética, que permitió neutralizar un riesgo potencial para la comunidad universitaria.

De acuerdo con las autoridades, Brandon “N” utilizaba un perfil en redes sociales asociado a los “incels”, término que se refiere a hombres que se consideran solteros involuntarios y que forman parte de grupos radicales en línea con discursos de odio hacia las mujeres. Durante la investigación, se detectó que el joven realizaba una búsqueda y selección de posibles víctimas en redes sociales.

Se inspiró en ataque de CCH Sur en CDMX y masacre de Columbine

La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres informó que el detenido contaba con evidencia sólida, que incluía capturas de pantalla, notas publicadas en medios informativos, imágenes de objetos y elementos balísticos, así como frases alusivas a hechos violentos.

Todo esto permitió establecer que Brandon “N” se habría inspirado en atentados previos, como la masacre de Columbine y el ataque en el CCH Sur de la Ciudad de México, perpetrado por Lex Ashton el 22 de septiembre.

El cateo autorizado por la autoridad judicial permitió recabar información clave que consolidó la evidencia. Brandon “N” fue detenido en la colonia Jardines de San Manuel, en posesión de un instrumento punzocortante, y fue puesto a disposición de la autoridad ministerial. Tras ejercitar acción penal, un juez de control dictó prisión preventiva justificada como medida cautelar.

La Fiscalía destacó que con la detención y el aseguramiento de la evidencia se corroboró la existencia de una amenaza concreta, evitando así un hecho que podría haber tenido consecuencias graves para la sociedad.

La titular del organismo, Idamis Pastor Betancourt, aseguró que cada denuncia es investigada con seriedad y compromiso, garantizando la protección de la comunidad educativa.