Dan cristalazo a auto de “GatoRey”, creador de contenido, en Puebla

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, vandalizaron el auto del “GatoRey”. Foto: Gettyiamges / Ilustrativa

El creador de contenido “GatoRey” denunció que su auto recibió un cristalazo en el centro comercial Angelópolis en Puebla. El video se compartió en diversas cuentas de redes sociales.

¿Qué dijo “GatoRey”?

En un video que subió a sus redes sociales, el creador de contenido indicó que el personal de la plaza le dijo que el vidrio del auto se estrelló solo.

“Le hicieron esto a mi coche (cristalazo) y ahorita la plaza se está quitando la responsabilidad porque dice que estalló solito el cristal. Nos enseñaron 10 segundos de video. Solamente quiero ver el video completo, pero nos están enseñando 10 segundos”.

En la imagen, se ve que un trabajador de la plaza le dijo al creador de contenido que el vidrio se estrelló por casualidad.

El auto estaba estacionado frente a una cámara de seguridad de la plaza, la cual, al parecer, captó el momento de la ruptura “espontánea”, pero el guardia de seguridad condicionó mostrar la grabación a cambio de no ser expuesto en redes sociales.

“GatoRey”, creador de contenido de Puebla, tiene su auto al estilo “Rayo McQueen”, personaje del filme “Cars”, por lo que es fácil identificar el vehículo.