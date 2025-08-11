De Puebla a Alaska en camioneta: la travesía de una familia que arrasó en redes

GENERANDO AUDIO...

Una familia de Puebla viajó a Alaska en camioneta. Foto: Gettyimages

Una familia de Puebla viajó en su camioneta hasta Alaska. La travesía quedó plasmada en su cuenta de TikTok, donde, hace unos días, publicaron que llegaron a su destino. Además, relataron todos los detalles.

En camioneta de Puebla hasta Alaska, Estados Unidos

Adrián Patiño y su familia decidieron emprender un viaje para visitar Alaska; sin embargo, el trayecto no era nada común, pues quisieron hacerlo en su camioneta. El recorrido inició el pasado 7 de julio.

Adrián, su esposa, hermana, cuatro niños y su suegra subieron a su Ford Transit, la cual modificó para poder tener algunas amenidades, y se dirigieron a Alaska. Un viaje de unos 7 mil 437 kilómetros.

La primera parada fue en Puerto Vallarta, y el recorrido comprendió los siguientes puntos:

Puerto Vallarta a Mazatlán

Mazatlán a La Paz, Baja California Sur (aquí utilizaron el ferri, para llegar a Baja California)

Los Cabos a Guerrero Negro

De Guerrero Negro hasta Anaheim, California, Estados Unidos

De Anaheim a Los Ángeles, donde visitaron el Acuario de la Bahía de Monterey

De Los Ángeles a San Francisco

De San Francisco a Salem-Portland-Seattle

De Seattle para Canadá para llegar a Vancouver

De Vancouver a Anchorage, Alaska

Adrián manejó en promedio unas 12 horas diarias para poder llegar a su destino; su esposa le ayudó en algunos trayectos. Su meta era arribar para ver los glaciares, pero no llegaron a Anchorage, pues había incendios, por lo que arribaron por otra ruta.

Finalmente, el 8 de agosto, los oriundos de Puebla llegaron a la tierra prometida, tras complicaciones, para ver los glaciares.

El viaje no nada más relata su travesía por las carreteras, sino que Adrián ofreció consejos, costos y demás para realizar viajes largos; por ejemplo: es fundamental reservar hoteles con un horario abierto, porque algunos son rigurosos con las entradas.

En ese sentido, el padre de familia añadió un reporte de gastos:

No todo quedó en llegar a Alaska, pues de regreso recorrerán 12 mil 806 kilómetros realizando diversas paradas en Canadá y Estados Unidos. Así que hay que estar pendiente de la cuenta Poblanos para Alaska, de adrianpm85, en TikTok, para estar actualizado de su regreso a tierras mexicanas.