De Puebla a Alaska en camioneta: la travesía de una familia que arrasó en redes
Una familia de Puebla viajó en su camioneta hasta Alaska. La travesía quedó plasmada en su cuenta de TikTok, donde, hace unos días, publicaron que llegaron a su destino. Además, relataron todos los detalles.
En camioneta de Puebla hasta Alaska, Estados Unidos
Adrián Patiño y su familia decidieron emprender un viaje para visitar Alaska; sin embargo, el trayecto no era nada común, pues quisieron hacerlo en su camioneta. El recorrido inició el pasado 7 de julio.
Adrián, su esposa, hermana, cuatro niños y su suegra subieron a su Ford Transit, la cual modificó para poder tener algunas amenidades, y se dirigieron a Alaska. Un viaje de unos 7 mil 437 kilómetros.
La primera parada fue en Puerto Vallarta, y el recorrido comprendió los siguientes puntos:
- Puerto Vallarta a Mazatlán
- Mazatlán a La Paz, Baja California Sur (aquí utilizaron el ferri, para llegar a Baja California)
- Los Cabos a Guerrero Negro
- De Guerrero Negro hasta Anaheim, California, Estados Unidos
- De Anaheim a Los Ángeles, donde visitaron el Acuario de la Bahía de Monterey
- De Los Ángeles a San Francisco
- De San Francisco a Salem-Portland-Seattle
- De Seattle para Canadá para llegar a Vancouver
- De Vancouver a Anchorage, Alaska
Adrián manejó en promedio unas 12 horas diarias para poder llegar a su destino; su esposa le ayudó en algunos trayectos. Su meta era arribar para ver los glaciares, pero no llegaron a Anchorage, pues había incendios, por lo que arribaron por otra ruta.
- Finalmente, el 8 de agosto, los oriundos de Puebla llegaron a la tierra prometida, tras complicaciones, para ver los glaciares.
El viaje no nada más relata su travesía por las carreteras, sino que Adrián ofreció consejos, costos y demás para realizar viajes largos; por ejemplo: es fundamental reservar hoteles con un horario abierto, porque algunos son rigurosos con las entradas.
- En ese sentido, el padre de familia añadió un reporte de gastos:
No todo quedó en llegar a Alaska, pues de regreso recorrerán 12 mil 806 kilómetros realizando diversas paradas en Canadá y Estados Unidos. Así que hay que estar pendiente de la cuenta Poblanos para Alaska, de adrianpm85, en TikTok, para estar actualizado de su regreso a tierras mexicanas.