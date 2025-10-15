Declaran desastre natural en Puebla: 14 muertos y 23 municipios afectados por lluvias

GENERANDO AUDIO...

Municipios afectados en Puebla tras lluvias. Foto: @aguilar_pala_S

El secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, confirmó este miércoles que se emitió la Declaratoria de Desastre Natural en 23 municipios del estado tras las intensas lluvias que afectaron diversas zonas.

Hasta el momento, 14 personas han perdido la vida, mientras que 7 más fueron localizadas y 162 han recibido atención médica por lesiones o complicaciones derivadas de las precipitaciones.

Asimismo, se mantienen habilitados 12 albergues para atender a quienes han perdido sus hogares o requieren resguardo temporal, en coordinación con autoridades locales y federales.

Las autoridades llamaron a la población a seguir las indicaciones de Protección Civil y extremar precauciones ante posibles desbordamientos de ríos y deslaves en áreas vulnerables.