Del sueño a la pesadilla: denuncia despojo de su casa en Cholula, Puebla; su caso se vuelve viral

Los despojos de casas en México son una constante, y Puebla no es la excepción: un joven denunció que un juez adjudicó su vivienda en pago de una deuda, la cual no es suya.

Juan Carlos Ruiz, identificado como abogado del trabajo en su perfil de X, adquirió su crédito hipotecario con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en 2023.

Al recibir su casa nueva, inició el pago mensual, como comúnmente se realiza al adquirir un bien patrimonial. El joven decidió estudiar una especialidad en el extranjero, por lo que rentó su vivienda.

Todo sucedía con normalidad; sin embargo, al paso del tiempo, las personas que rentaban la casa le llamaron e informaron que un grupo de sujetos, con lujo de violencia, los desalojó porque un juez, en el estado de Oaxaca, resolvió adjudicar la vivienda de Carlos como pago de una deuda.

Juan Carlos explicó, en un video, que hay un cártel inmobiliario en Puebla, el cual opera al margen de la ley. La casa se localiza en Cholula.

Sin precisar la complejidad del caso, el joven explicó que su casa quedó como pago de una deuda de la cual no formó parte y no sabe de dónde provino; además, añadió, siete familias más viven la misma pesadilla en Puebla.

“Un juez injusto, en Oaxaca, adjudicó mi casa en pago de una deuda que no es mía, en un juicio que no soy parte y ¿saben qué es lo peor? Yo no soy el único afectado. Hay siete familias más en esa misma calle, de la colonia Gobernadores de Puebla, en Cholula, que están viviendo esta misma pesadilla”.