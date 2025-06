Denuncian crimen de odio en Puebla: apuñalan en la cabeza a joven en taquería por su orientación sexual

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, un joven denunció un crimen de odio. Foto: Gettyimages/Ilustrativa

En Puebla, un joven de la comunidad LGTBIQ+ denunció una agresión cuando estaba en una taquería. La víctima aseguró que se trató de un “crimen de odio” porque no conocía al sujeto y de la nada lo atacó. El joven resultó lesionado en la cabeza y cuello.

Testimonio del joven agredido en Puebla: video

El video lo compartieron diversos medios como @_LosTitulares. El joven estaba en la taquería la “Oriental” ubicada cera de la CAPU (Central de Autobuses de Puebla) cuando un sujeto lo atacó de la nada.

“Mi nombre es Fabián Barrales, originario de Izúcar de Matamoros, iba a cenar en una taquería y un hombre de la nada me tomó del cuello y comenzó a atacarme. Me defendí, pero, me dio una puñalada en la cara y en el cuello. No entiendo qué pasó, no lo conozco. No estoy relacionado con él de ninguna manera”.

En otra parte del video, el joven pidió justicia, además, indicó se trató de un crimen de odio porque pertenece a la comunidad LGTBIQ+.

“No entiendo qué vio de mal, esto fue un crimen de odio. Yo soy parte de la comunidad LGTBIQ+ pido ayuda a todos los medios de difusión”.

El joven estaba visiblemente confundido al no saber por qué lo atacaron. Sangrando de la cabeza y cuello, la víctima grabó el video para viralizar su caso, además, de pedir justicia por lo ocurrido en Puebla.

Puebla polarizada

El estado de Puebla está en polémica tanto por la violencia que va en aumento, según diversos testimonios, y por la sonada “Ley Censura” que limita la libertad de expresión en redes sociales.

