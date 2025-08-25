Derrame de crudo dañó tramo de 800 metros en Huauchinango, Puebla, Pemex ya repara

GENERANDO AUDIO...

Un tramo de unos 800 metros resultó afectado el sábado en el municipio de Huauchinango, Puebla, a causa de un derrame de crudo en el oleoducto Poza Rica-Salamanca, informó Pemex.

Asimismo, la paraestatal destacó que los trabajos de reparación continúan en la zona, toda vez que han sido intermitentes a causa de las lluvias que se registran en la entidad.

¿Qué informó Pemex sobre el derrame en Huauchinango, Puebla?

A través de un comunicado, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este domingo que personal especializado atiende el derrame de crudo registrado el 23 de agosto en el oleoducto Poza Rica-Salamanca, a la altura del municipio poblano de Huauchinango.

Detalló que el incidente afectó un tramo aproximado de 800 metros, mientras que fue catalogado de magnitud moderada, mientras que, tras el reporte, el Sector Ductos Catalina activó los protocolos de seguridad y desplegó a técnicos y equipos especializados para la contención y recuperación del producto.

A la par, Pemex destacó en su mensaje que las labores han sido intermitentes debido a las intensas lluvias y a la dificultad de acceso a la zona, sin embargo, se trabaja de manera simultánea en cuatro frentes con apoyo de retroexcavadoras, barreras oleofílicas y una unidad recuperadora de presión vacío para contener los escurrimientos.

Mientras que entre las labores en la zona también destaca el diálogo con representantes y pobladores locales, a quienes informó sobre las acciones implementadas para sanear el área afectada, reiterando que mantiene presencia permanente en la zona, priorizando la seguridad, la protección ambiental y el bienestar de las comunidades.

En tanto que, una vez que las condiciones climatológicas lo permitan, el personal técnico realizará trabajos de excavación para determinar la causa raíz del ducto afectado y continuar con las tareas de mitigación.