En Puebla, se derramó crudo en Huauchinango. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Tras el derrame de petróleo crudo en Huauchinango, Puebla, vecinos reportan que el olor del hidrocarburo sigue siendo fuerte, además, dijeron que cuerpos de agua fueron contaminados.

El sábado 23 de agosto se reportó el derrame en la junta auxiliar de Cuaxiala, luego de que pobladores detectaron un fuerte olor de combustible y acudieron a revisar. Trabajadores de Pemex (Petróleos Mexicanos) llegaron a la zona para iniciar la limpieza, sin embargo, el clima juega en su contra porque las lluvias retrasan los trabajos.

Además, vecinos de la junta auxiliar de Cuaxiala indicaron que el crudo llegó al arroyo, por lo que tienen preocupación de una afectación al medio ambiente, pues, dicen, podría contaminar a comunidades cercanas, reportaron medios locales.

¿Qué se sabe del derrame de petróleo en Huauchinango, Puebla?

Pemex indicó que el derrame de crudo ocurrió en el oleoducto Poza Rica–Salamanca, lo que dañó al municipio poblano.

“Actualmente, se realizan trabajos de contención y recuperación del producto con equipos especializados, como una unidad recuperadora de presión vacía, retroexcavadoras y barreras oleofílicas”.

“El derrame, de magnitud moderada, afecta un tramo aproximado de 800 metros. Las labores han sido intermitentes debido a las lluvias intensas y accesos limitados, pero se trabaja en cuatro frentes para contener escurrimientos”, explicó Pemex en una tarjeta informativa.

Posibles afectaciones a la población

Por el derrame, el agua se puede volver insegura o inutilizable para consumo humano, además, podría causar escasez y problemas sanitarios.

El contacto con agua contaminada puede provocar afecciones cutáneas, respiratorias o gastrointestinales

La inhalación de vapores tóxicos (como benceno) puede afectar el sistema nervioso, pulmones y provocar náuseas, mareos o dolores de cabeza.