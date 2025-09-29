Derrumbe bloquea carretera en Naupan, Puebla; comunidades quedan incomunicadas

GENERANDO AUDIO...

Se habilitó un camino temporal. Foto: Gobierno de Puebla

El Gobierno de Puebla desplegó maquinaria pesada para retirar un derrumbe que bloqueó por completo una carretera en el municipio de Naupan, afectando la comunicación con las localidades de Copila, Cueyatla y Tenextitla. El incidente fue provocado por las intensas lluvias registradas en la región, y mantiene incomunicadas a decenas de familias desde el fin de semana.

Paso temporal en la carretera Naupan, Puebla

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura estatal, ya se habilitó un carril con terraplén para permitir el paso temporal de vehículos mientras continúan las maniobras de limpieza. Las labores se realizan en coordinación con autoridades municipales, como parte de la estrategia instruida por el gobernador Alejandro Armenta, quien ordenó actuar de inmediato ante afectaciones por las lluvias.

Hasta el momento, se ha retirado el 25% del material que bloqueaba el camino, lo que representa alrededor de 300 metros cúbicos de piedras, lodo y maleza, equivalente a 50 camiones de seis metros cúbicos cada uno. Se espera que los trabajos concluyan el próximo jueves.

En la zona permanece personal operativo, excavadoras y camiones de carga para acelerar la reapertura total de la vialidad. Mientras tanto, las autoridades recomiendan a los habitantes de las comunidades afectadas utilizar rutas alternas.

Para evitar nuevos incidentes, supervisores de infraestructura trabajan en conjunto con el Sistema Estatal de Protección Civil, que mantiene vigilancia constante en la zona, debido a la continuidad de la temporada de lluvias y el riesgo de nuevos deslaves.

