Desaparecen 12 jóvenes en Puebla tras asistir a falsa oferta de trabajo

En Puebla, autoridades de los tres niveles de gobierno buscan a 12 personas, quienes desaparecieron hace unos días tras salir de sus casas y acudir a una falsa oferta laboral.

¿Qué se sabe de los desaparecidos en Puebla?

En las últimas semanas, se reportó la desaparición de jóvenes de entre 17 y 35 años, quienes no regresaron a sus casas. Los casos son similares, pues, familiares afirmaron que acudieron vestidos de color negro a un reclutamiento laboral. Entre, los desaparecidos están:

Concepción Gilberto Pizarro Juárez, de 23 años

Emmanuel Sánchez Romero, de 20 años

Alfredo de los Santos Quintero, de 30 años

Misael Romero Sombrerero, de 29 años

Luis Fernando Priego Luna “Chanqui”, de 27 años

Cesar Eduardo González Alvarado, de 17 años

Kevin Etienne Pérez de 21

Sergio Arturo Colula Hilario, de 21 años

Julio César Aguirre Sánchez, de 24 años

Ángeles del Carmen Gutiérrez Macedo de 35 años

Los primeros fueron Alfredo de los Santos Quintero, visto por última vez el 10 de agosto en la colonia San José Victoria en Amozoc; Misael Romero Sombrerero, el 10 de agosto en el Barrio Las Cruces en Amozoc y Ángeles del Carmen Gutiérrez Macedo, vista por última vez en el Barrio de San Antonio en Amozoc, curiosamente los tres tenían vestimenta negra.

El resto desaparecieron el 11 de agosto, también, vestían de negro, pues fue el requisito que la supuesta “empresa” les pidió para que acudieran a la entrevista laboral, a excepción del menor de 17 años, Cesar Eduardo, quien acudió con playera de color blanco, con la imagen de una botella negra ubicada en el pecho, un pantalón de mezclilla de color azul claro y tenis industriales.

Operativo para localizar a los desaparecidos en Puebla

Ante la ola de casos, la Fiscalía General del Estado de Puebla, lideró un despliegue por tierra y aire en Amozoc y un operativo interinstitucional, con el objetivo de localizarlos.

En la movilización participaron 197 elementos entre Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Policía Municipal, se utilizaron 42 vehículos, 2 blindados, drones y un helicóptero que permitió la búsqueda en grandes extensiones de terreno y zonas de difícil acceso.

Al respecto, la Fiscalía informó que detuvo a 11 personas, aseguraron drogas, armas largas y cortas, así como otros indicios.

En la colonia Los Pinos fue detenido en flagrancia a Felipe “N”, por presuntos delitos contra la salud y portación de arma prohibida, en dicho inmueble se localizaron drogas conocidas como cristal y otros indicios relevantes.

En tanto en la colonia La Concepción, también, en Amozoc de Mota, aseguraron a 10 personas, ocho hombres y dos mujeres, identificados como Liliana “N”, Jan Carlos “N”, José Bryan “N”, Luis Ángel “N”, Christian “N”, Karen “N”, Jovany Jesús “N”, Diego Jesús “N”, Eduardo “N” y Miguel Sebastián “N” por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo con fines de suministro.

Finalmente, se ubicó sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura del autódromo, una camioneta marca Toyota, tipo Hilux, color blanco, al interior se encontraron tres armas largas tipo AR-15, tres armas cortas tipo Glock, calibre 9 milímetros, así como una cantidad considerable de cartuchos útiles.

La Fiscalía investiga si los once detenidos tienen relación con la desaparición de las doce personas, hasta el momento no se ha informado el avance de las investigaciones, en tanto el despliegue de búsqueda continúa en la zona.

Cabe resaltar que Amozoc, Puebla, es uno de los municipios con mayor incidencia delictiva en la entidad poblana.

