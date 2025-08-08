Detienen al “Perrote”, jefe policiaco ligado a robo de autos en Puebla

GENERANDO AUDIO...

A la izquierda el “Perrote”, es comandante en Puebla. Foto: Especial

En Puebla, durante un operativo conjunto entre policías municipales de Tecamachalco y elementos de la Secretaría de Marina, fue detenido Carlos Giovanny “N”, alias el “Perrote”, quien fungía como comandante de la Policía Municipal de Cuapiaxtla de Madero.

También fueron aprehendidos dos de sus cómplices, quienes eran integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos y transporte de carga en la zona del llamado “Triángulo Rojo de Puebla“.

Detención del “Perrote” en Puebla

Las detenciones se realizaron en el barrio de San Nicolás, ubicado en el centro de Tecamachalco, cuando los tres sujetos pretendían robar una camioneta sobre la Avenida 11 Poniente y 3 Sur.

De acuerdo con fuentes ministeriales, los presuntos delincuentes se desplazaban a bordo de una camioneta que fue robada horas antes en el municipio de Tepeyahualco de Cuauhtémoc, las autoridades les aseguraron varias armas de fuego, entre ellas algunas de uso exclusivo del Ejército.

Durante las últimas horas se informó que el comandante Carlos Giovanny, encabezaba la banda relacionada con varios robos cometidos en la región, entre ellos el de una camioneta cargada con medicamento, el de un camión que transportaba refrescos y cerveza, entre otros.

¿En qué zona de Puebla robaba la banda del “Perrote”?

Las actividades del grupo delictivo se concentraban principalmente en tramos carreteros de alta incidencia criminal, como la ruta La Colorada-Tepexi de Rodríguez y la carretera federal Puebla-Tehuacán.

Las autoridades no descartan que haya más elementos policiales coludidos en la demarcación. El “Perrote” y sus cómplices quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Puebla.