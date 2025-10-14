GENERANDO AUDIO...

La sierra norte de Puebla vive una situación devastadora por las intensas lluvias que azotan la región. De acuerdo con autoridades locales, hasta el último corte se reportan 13 personas fallecidas y 4 desaparecidas en 23 municipios, donde más de 20 mil habitantes resultaron afectados.

El municipio de Huauchinango es el más golpeado, con 9 víctimas mortales, mientras que las zonas de Pahuatlán y Honey, que colindan con Hidalgo, también presentan severos daños e incomunicación por deslaves y bloqueos carreteros.

Municipios incomunicados y carreteras bloqueadas

Las autoridades desplegaron 42 módulos de maquinaria en la sierra norte para retirar lodo y piedras en la autopista Cuauhtémoc–México–Tuxpan y en caminos cercanos.

Pese a los esfuerzos, varias comunidades siguen sin acceso terrestre, especialmente las que limitan con Veracruz, donde se reportan caminos destruidos y cortes en los servicios básicos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

En Pahuatlán, una de las zonas más afectadas, los víveres aún no llegan por vía terrestre, por lo que la ayuda será enviada por aire en los próximos días.

El gobierno estatal comenzó el censo de afectaciones para coordinar el plan de reconstrucción, el cual podría extenderse por varias semanas debido a la magnitud de los daños.

Además, se habilitaron centros de acopio en distintas zonas del estado para recibir donaciones y agilizar el envío de alimentos, agua y medicamentos a las comunidades más aisladas.

Este martes fueron sepultadas cinco víctimas de una misma familia, lo que refleja la gravedad del desastre. Los pobladores afirman que no se registraban daños de esta magnitud desde 1999, año en que la región también sufrió severas inundaciones.

Las autoridades continúan con las labores de rescate y limpieza, mientras se mantiene la alerta por posibles nuevos deslaves ante la humedad en los cerros.