Diputada Nay Salvatori expone a tuitero tras crítica: ¿nueva censura en Puebla?

En Puebla, Nay Salvatori, diputada, expuso la identidad de tuiteros. Foto: AFP

En Puebla, tras ser criticada reiteradamente en redes sociales, la diputada Nay Salvatori, de Morena, expuso la identidad de un usuario de la red X, antes Twitter, al revelar su nombre completo y fotografía.

¿Qué se sabe del caso en Puebla?

El incidente ocurrió la semana pasada, cuando el tuitero @Mr_Civico, conocido por señalar fallas del Gobierno local, respondió una publicación que señalaba a la diputada como una de las legisladoras con más faltas y sin iniciativas.

La cuenta @godsavequeenmx publicó el mensaje el 20 de agosto, haciendo referencia al bajo desempeño legislativo de Salvatori. Ante esto, @Mr_Civico contestó de forma tajante:

“Pin… huevones, ni iniciativas tienen, más que Ley Silla, pura estupidez, y eliminar comida chatarra. Jaja, que no ma…”

El 21 de agosto, la diputada respondió citando al tuitero, pero además reveló su nombre y fotografía. Esta acción desató una fuerte polémica, ya que fue señalada por presunto doxeo y abuso de poder.

“Querido Edwin…, cuando quieras, mi compañero @ZatarainLeal y yo te recibimos en el Congreso para explicarte cómo funcionan las aprobaciones y, por qué no, que nos apoyes a presionar a las comisiones correspondientes. ¡Saludos!”

El doxeo es la práctica de investigar, recopilar y difundir información personal o privada de una persona en internet, generalmente sin su consentimiento y con intenciones maliciosas.

Las críticas contra la diputada no se hicieron esperar. Fue acusada de presunto abuso de autoridad y doxeo. La comunidad de X mostró su apoyo al tuitero. El periodista Luis Chaparro comentó:

“¡Guau! Una legisladora estatal acaba de revelar información confidencial de un civil @Mr_Civico que criticó su desempeño como legisladora. Si esto no es abuso de poder, no sé qué lo es. México Mágico”.

El caso no terminó ahí. El 22 de agosto, Nay Salvatori publicó también la fotografía de otro tuitero, @Emperathore. En esta ocasión no difundió datos personales, pero justificó su publicación al señalar:

“Oooootro tuitero que, desde el anonimato, se ha dedicado a ofender, difamar y acosar es @Emperathore. Igual que a @Mr_Civico, le hago la invitación al Congreso para que podamos platicar y trabajar por y para los poblanos. Yo siempre voy a privilegiar el diálogo con todos y siempre hago invitaciones personalizadas”.

La diputada morenista recibió duras críticas tras difundir las fotografías de ambos tuiteros

En junio, en Puebla, se aprobó la llamada “Ley Censura”, que sanciona delitos digitales como el ciberacoso. No obstante, activistas y comunicadores señalaron que la ley es ambigua, ya que permite que una crítica fuerte o un insulto en redes sociales pueda derivar en hasta tres años de cárcel.