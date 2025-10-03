Diputado sufre ataque de risa en el Congreso de Puebla; no pudo pronunciar palabra

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, un diputado no pudo parar de reír. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En el Congreso de Puebla, durante la presentación de una iniciativa para identificar irregularidades en Atlixco, el diputado morenista Roberto Zataráin no pudo pronunciar correctamente la palabra “circunscripción”.

Video del momento exacto en el Congreso de Puebla

Tras varios intentos fallidos, el legislador comenzó a reír durante casi un minuto. Sus compañeros lo alentaron con aplausos, lo que le permitió recobrar parcialmente la compostura para continuar con su propuesta.

Poco después, volvió a reír, aparentemente invadido por los nervios o la pena. Finalmente, pidió agua, se tranquilizó y pudo retomar la presentación de su iniciativa.

El diputado de Morena tomó con humor lo ocurrido, pues en redes sociales compartió publicaciones de periodistas y medios que retomaron el momento. El incidente ocurrió ayer, durante su intervención en tribuna.

¿Por qué puede dar un ataque de risa?

El diputado en Puebla pudo reír por:

Muchas personas ríen en situaciones de tensión o vergüenza, como un mecanismo de defensa del cuerpo ante el estrés. Es lo que posiblemente ocurrió con el diputado

Cuando alguien se siente observado o expuesto públicamente (por ejemplo, al cometer un error al hablar en público), puede reaccionar con risa

Algunas personas ríen como forma de liberar una emoción intensa (ya sea alegría, frustración o incluso tristeza)

