¡Drama en la BUAP! Candidato a rector se desmaya tras ser descalificado por documentos falsos
El candidato a rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Rodolfo Zepeda Memije, se desmayó después de que se le notificara su descalificación del proceso al detectar la presunta presentación de documentos falsos para contender por la Rectoría de la BUAP.
BUAP confirma investigación por documentos falsos
La abogada general de la BUAP, Miriam Ponce, informó públicamente que se abrió un procedimiento interno para revisar el caso de Zepeda Memije. La funcionaria explicó que: “una vez concluida la investigación, la universidad presentará una denuncia penal por presunta falsificación de documentos oficiales”.
De acuerdo con la normatividad universitaria, al no cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria, Zepeda quedó automáticamente fuera de la elección para el periodo 2025-2029.
Desmayo en el Edificio Carolino
La notificación de la exclusión ocurrió en el Edificio Carolino, donde el aspirante perdió el conocimiento en presencia de integrantes del comité organizador. Ante el hecho, equipos de emergencia universitaria brindaron la atención médica necesaria y lo estabilizaron en el lugar.
Las autoridades universitarias precisaron que el incidente no interfiere con el desarrollo del proceso, ya que la convocatoria continuará su curso en los tiempos marcados.
Elección de rector BUAP 2025-2029
Pese a la investigación en contra de Zepeda Memije, la convocatoria de la BUAP para elegir rector o rectora seguirá en los términos establecidos. Con la salida de Rodolfo Zepeda del procedimiento, el proceso de selección se mantiene con los demás aspirantes que cumplieron los requisitos legales y académicos.