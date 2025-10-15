GENERANDO AUDIO...

En medio de las severas afectaciones provocadas por las lluvias en el norte de Veracruz y la Sierra Norte de Puebla, Víctor Leyva, de la empresa VIAX Drones, decidió utilizar sus drones de carga para llevar víveres, medicinas y vacunas a comunidades que permanecen incomunicadas tras el colapso de un puente.

En entrevista para el noticiario “A las nueve en Uno” con Pablo Valdés y Juan Rivas, el empresario explicó que la iniciativa surgió de manera espontánea luego de ver que vecinos intentaban cruzar alimentos con lazos y carretillas.

“Después de las inundaciones no había señal y nadie sabía qué pasaba. Vimos que la gente intentaba pasar sus cosas por sus propios medios, y se nos ocurrió apoyar con drones. No cobramos nada, sólo queremos ayudar”, contó.

¿Cómo operan los drones humanitarios?

Los equipos de VIAX Drones, originalmente usados para fumigación agrícola, fueron adaptados para cargar entre 70 y 100 litros de suministros. Cada dron puede volar hasta dos kilómetros y transportar alimentos, agua y medicinas entre comunidades separadas por el río.

“Empezamos desde las nueve de la mañana hasta las siete y media de la noche, pasando comida, medicamentos y hasta vacunas contra el tétano”, explicó Leyva.

El empresario señaló que los puentes que conectan Villalazo Cárdenas (Puebla) con Coyutla (Veracruz) quedaron destruidos, por lo que los drones se convirtieron en la única vía de comunicación aérea.

La gente aplaude cuando ve llegar el dron

La población ha respondido con gratitud y entusiasmo. “La gente aplaude cuando ve llegar el dron, porque saben que lleva ayuda”, relató Leyva. “Esto apenas empieza; reconstruir el puente llevará meses, así que seguiremos apoyando mientras se pueda”.

Además de trasladar ayuda, los drones podrían pronto servir para fumigaciones preventivas, ante el riesgo de brotes de dengue y otras enfermedades por la acumulación de agua.

“Ni siquiera lo habíamos pensado, pero sí será necesario. El problema apenas comienza”, reconoció. ¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia. Leyva destacó que toda la operación se realiza de manera gratuita y con donaciones locales. “Nosotros sólo ponemos los drones; la gente pone los víveres”, dijo.

Por ahora, VIAX Drones sigue trasladando ayuda entre comunidades de la Sierra Norte de Puebla y Veracruz, mientras organizaciones civiles y autoridades trabajan para restablecer caminos y reconstruir el puente.