Dueño de barbería es asaltado a punta de pistola en Puebla; momento queda grabado

En Puebla, siguen los asaltos. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

La inseguridad no da tregua en la capital de Puebla, de nueva cuenta, en la colonia Aquiles Serdán se registró un asalto con violencia a un establecimiento.

¿Qué se sabe del robo en Puebla?

La noche del 2 de septiembre, el dueño de una barbería veía su celular a la espera de algún cliente. A las 18:58 horas, la cámara de vigilancia del negocio captó el momento en el que dos sujetos, quienes vestían gorras, sudaderas y cubrebocas, irrumpieron y amagaron con un arma de fuego a la víctima.

Le exigieron que entregara su cartera, dinero en efectivo y dispositivos móviles, el dueño del negocio no tuvo otra opción y cooperó con los delincuentes para que no le hicieran daño.

Mientras un ladrón lo amagaba con la pistola, el otro sujeto guardaba las pertenencias de la víctima en una mochila, en un minuto obtuvieron el botín mientras un tercer cómplice permaneció afuera de la barbería para “echar aguas a sus cómplices”.

Finalmente, escaparon en impunidad a tal grado que cerraron la puerta del negocio como si fueran clientes

Robos en Puebla

Cabe resaltar que no es la primera vez que se registra un asalto violento en la zona, pues el pasado 14 de agosto Unotv.com le dio a conocer el caso de una doctora quien fue asaltada y golpeada brutalmente en su consultorio ubicado en la colonia Aquiles Serdán.