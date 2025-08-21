“Échame la mano”: así es la estafa con venta de jeans a precios regalados en la Puebla-Orizaba

GENERANDO AUDIO...

En la Puebla-Orizaba estafan con venta de jeans. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la autopista Puebla-Orizaba sujetos venden jeans, los cuales, supuestamente, son de buena calidad y a precios muy accesibles; sin embargo, cuando la víctima compra varias piezas y abre los paquetes, resulta que son pedazos de ropa o pantalones usados.

¿Qué se sabe de la estafa en la autopista Puebla-Orizaba?

En redes sociales, una víctima de la estafa, de forma valiente, decidió grabar a los supuestos hampones que se colocan cerca de una cafetería y un Oxxo.

¿Cómo es la estafa en Puebla?

Este tipo de fraude está enfocado en conductores y pasajeros que circulan por la autopista Puebla-Orizaba, según se describe en el video.

El testimonio señaló que la operación se realiza junto a una gasolinera, donde los implicados se acercan a clientes de comercios cercanos, como una tienda Oxxo o una cafetería Starbucks.

La zona es en la gasolinera BP en el km 135 en Amozoc.

Para atraer la atención, los sujetos ofrecen pantalones nuevos que aparentan ser de alta calidad, a precios muy bajos, mencionando cifras como 50 o 60 pesos por prenda, y apelando a la empatía con expresiones como “échame la mano”.

Debido a lo atractivo de la oferta, muchas personas compran varias piezas, en algunos casos entre 10 y 30. Al momento de cerrar la venta, los estafadores colocan la supuesta mercancía en bolsas negras, argumentando que es para facilitar su traslado.

Cuando las víctimas comienzan a revisar sus prendas se dan cuenta de que son prendas usadas o retazos de tela, al regresar a reclamar, son amedrentados con armas de fuego y se concreta la estafa.

En dicha zona de la autopista Puebla-Orizaba este modus operandi no es nuevo.

