“Échame la mano”: así es la estafa con venta de jeans a precios regalados en la Puebla-Orizaba
En la autopista Puebla-Orizaba sujetos venden jeans, los cuales, supuestamente, son de buena calidad y a precios muy accesibles; sin embargo, cuando la víctima compra varias piezas y abre los paquetes, resulta que son pedazos de ropa o pantalones usados.
¿Qué se sabe de la estafa en la autopista Puebla-Orizaba?
En redes sociales, una víctima de la estafa, de forma valiente, decidió grabar a los supuestos hampones que se colocan cerca de una cafetería y un Oxxo.
¿Cómo es la estafa en Puebla?
Este tipo de fraude está enfocado en conductores y pasajeros que circulan por la autopista Puebla-Orizaba, según se describe en el video.
El testimonio señaló que la operación se realiza junto a una gasolinera, donde los implicados se acercan a clientes de comercios cercanos, como una tienda Oxxo o una cafetería Starbucks.
- La zona es en la gasolinera BP en el km 135 en Amozoc.
Para atraer la atención, los sujetos ofrecen pantalones nuevos que aparentan ser de alta calidad, a precios muy bajos, mencionando cifras como 50 o 60 pesos por prenda, y apelando a la empatía con expresiones como “échame la mano”.
Debido a lo atractivo de la oferta, muchas personas compran varias piezas, en algunos casos entre 10 y 30. Al momento de cerrar la venta, los estafadores colocan la supuesta mercancía en bolsas negras, argumentando que es para facilitar su traslado.
Cuando las víctimas comienzan a revisar sus prendas se dan cuenta de que son prendas usadas o retazos de tela, al regresar a reclamar, son amedrentados con armas de fuego y se concreta la estafa.
- En dicha zona de la autopista Puebla-Orizaba este modus operandi no es nuevo.