La Sierra Norte de Puebla enfrenta graves afectaciones tras las fuertes lluvias que provocaron el colapso de carreteras y del puente Coyutla, dejando incomunicados a municipios como Pahuatlán, Placuilotepec y Tlaxco. Las autoridades estatales y federales avanzan poco a poco en el acceso a las comunidades afectadas.

El terreno reblandecido dificulta el tránsito de vehículos pesados, por lo que se implementó el envío de ayuda mediante seis aeronaves, destinadas a abastecer de víveres, medicamentos y materiales de limpieza a las zonas más afectadas.

Las labores de limpieza se concentran principalmente en Huauchinango y Tlatlaoquitepec, donde los ríos cambiaron su cauce, obligando a los pobladores a trabajar a marchas forzadas para retirar el lodo y los escombros de sus viviendas.

Hasta el momento, la cifra de fallecidos se mantiene en 13 personas, mientras que siete personas permanecen desaparecidas con fichas de búsqueda activas por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda. En estas operaciones participan binomios caninos, elementos de la Defensa Marina y de la Guardia Nacional.

La escasez de recursos se intensifica en Pahuatlán, donde aún no es posible acceder a la cabecera ni a las comunidades más afectadas. Ante la falta de ayuda inmediata, algunos pobladores utilizan camionetas para trasladar víveres por sus propios medios a las zonas aisladas.

Las próximas horas serán cruciales para consolidar la ayuda y evitar que el número de víctimas y desaparecidos aumente en los municipios afectados por las inundaciones.