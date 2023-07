El video se viralizó. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

El fin de curso escolar se acerca o en algunos casos ya culminó, por ello, en Cholula, Puebla, una joven invitó a sus compañeros a celebrar su graduación, sin embargo, nadie asistió a la fiesta en un famoso bar de dicho municipio.

Video en Puebla se viraliza

La usuaria de TikTok AnaKary colocó el video en donde su amiga Angie invitó a sus amigos a su fiesta de graduación, sin embargo, nadie asistió. El lugar lució vació casi en su totalidad, pero, como era de esperarse, lanzaron un mensaje en redes.

¿El mensaje funcionó en Puebla?

Luego de que la fiesta no se animaba, por la falta de cuórum, a las amigas se les ocurrió mandar un mensaje por TikTok, al parecer el llamado no surtió mucho efecto, pues, la noche no culminó con un final feliz, ya que, nadie acudió.

Pese a lo anterior, mensajes de usuarios de TikTok escribieron:

“¡Felicidades, chiquita¡ Apenas me salió”

“Cuándo volvemos a festejar yo si voy”

“Apenas me salió si no hubiera estado, Angie”

El llamado para la fiesta no surtió efecto, pero, en otro video, se convocó de nueva cuenta para celebrar el pasado 14 de junio, en el mismo lugar de Puebla, en donde al parecer ahora sí funcionó el anuncio, pues ya no se colocó otro clip en donde se informó sobre una nula asistencia.

Algunos usuarios mencionaron que apenas les salió el anunció para asistir a la fiesta de graduación de Angie en Cholula, Puebla.

Puebla es una entidad en donde circulan diversos videos virales, no hace mucho, una cantante colocó un clip en donde explicó su sentir cuando nadie asistió a su concierto, la joven estaba muy emocionada por su presentación en el estado.

Pese al llamado, la fiesta de Angie no tuvo un final feliz, como en muchos otros casos que desconocidos asisten a fiestas, tras el llamado en redes sociales.

