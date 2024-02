¡Está contaminada! Alertan a ciudadanos de este municipio de Puebla a no comer carne de Hidalgo

En Puebla pidieron no consumir carne proveniente de Hidalgo. Foto: Cuartoscuro

En el municipio de Tlacuilotepec, Puebla, el Ayuntamiento pidió a sus pobladores no consumir carne proveniente de Hidalgo, pues, puede estar contaminada.

¿Qué se sabe de la carne contaminada?

Mediante un comunicado, en redes sociales, el Ayuntamiento de Tlacuilotepec informó que en Hidalgo se presentaron muertes de ganado bovino por uso pollinaza.

La poliniza es un subproducto de la industria avícola que se puede utilizar para alimentar a bovinos

Se compone por heces, cama, orina, restos de alimento, plumas, microorganismos y otros elementos que se encuentran en las granjas de pollos de engorda.

“Evitar el ingreso de ganado o carne proveniente del estado de Hidalgo, el cual no cuete con algún dictamen de sanidad y que cumpla con la documentación necesaria para su traslado. Se recomienda a la ciudadanía no consumir carne proveniente de (dicha entidad)”.

“Ayuntamiento de Tlacuilotepec, se mantiene en contacto con las autoridades correspondientes con la finalidad de salvaguardar la salud de las familias tlacuilenses”.

Ver más

Circula video de muerte de ganado bovino

En redes sociales se viralizó un video en donde se apreció la muerte de ganado bovino, por ello, el Ayuntamiento de Pahuatlán, Puebla, indicó que las imágenes no corresponden a México. En un inicio se pensó que eran en Hidalgo, pero se desmintió.

“Es importante no creer en todo el contenido que se comparte para alarmar a la población, ya que, de acuerdo con el análisis de procedencia de los videos que se compartieron en WhatsApp, se verificó que son de otro país y de fechas no recientes, por lo que se recomienda evitar difundir cualquier contenido no oficial”.

Ver más

En un mensaje, el Ayuntamiento de Pahuatlán, Puebla, informó que la carne comercializada en el municipio es de buena calidad.