Encuentran sin vida al “Medio Metro de Puebla”; autoridades investigan

Francisco “N” era conocido como “Medio Metro de Puebla”. Foto: Grupo Súper T

El cuerpo de Francisco N., conocido en su comunidad como Paquito o el “Medio Metro poblano”, fue hallado sin vida en una barranca del Barrio del Alto, en San Sebastián de Aparicio, Puebla.

Presentaba un golpe en la cabeza, por lo que las autoridades iniciaron una investigación sobre un posible crimen, de acuerdo con reportes locales.

¿Quién era el “Medio Metro de Puebla”?

Francisco N. era un personaje reconocido en Puebla por sus pasos en bailes sonideros. El Grupo Super T, de Paco Toxqui, con quienes se presentaba en distintos eventos y como parte del staff, confirmó en redes sociales su fallecimiento.

El bailarín ganó notoriedad tras las presentaciones en sonideros de otras personas con enanismo que también utilizaban el nombre de “Medio Metro”.

Hallazgo del cuerpo y protocolos de seguridad

Vecinos alertaron a las autoridades tras percatarse del cadáver en la barranca. Personal de la policía municipal y peritos realizaron el levantamiento del cuerpo, incluyendo el análisis de la escena y la recolección de evidencias.

El masculino presentaba una lesión en la cabeza, con sangre visible en el rostro. Se encontraba boca arriba y vestía pantalón y camisa blancos. El área fue acordonada por agentes de seguridad en colaboración con la Guardia Nacional (GN) para preservar los indicios.

Fiscalía aún no determina la causa de muerte

Posteriormente, integrantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar para trasladar el cadáver y realizar la necropsia de ley, a fin de determinar la causa exacta de la muerte.

Reportes locales indican que una de las hipótesis que se analiza es que pudo haber sido víctima de un atropellamiento; sin embargo, se espera el pronunciamiento oficial de las autoridades.

