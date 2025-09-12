Entra en vigor “ley casco” en Puebla; hay multas

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, entra en vigor la Ley de Movilidad. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Puebla, entró el Reglamento de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, por lo que automovilistas y los diversos vehículos tendrán que estar atentos.

Multas en Puebla

Cero alcohol y drogas al volante

Arrancones o competencias ilegales

Exceso de velocidad

Invadir ciclovías

No usar casco

No usar cinturón

En junio, el Congreso del estado de Puebla aprobó una reforma conocida como la “ley casco”, la cual ha generado inconformidad entre motociclistas, quienes consideran que algunas disposiciones pueden poner en riesgo su seguridad.

Se prohíbe la circulación de motocicletas con placas alteradas o cubiertas, ya sea de forma parcial o total.

La tarjeta de circulación deberá incluir la capacidad de carga o pasajeros del vehículo, conforme a su diseño de fábrica y la normatividad aplicable.

Será obligatorio portar en el casco un distintivo con una serie alfanumérica que identifique al conductor.

Este código estará vinculado al sistema que implementará la Secretaría de Movilidad y Transporte, basado en los datos de licencias de manejo para motocicletas.

Los conductores de motocicletas que presten servicios de mensajería o paquetería deberán usar chalecos o chaquetas con al menos 20% de material reflejante, sin importar la hora del día.

Todas las motocicletas deberán circular siempre con las luces encendidas. Sólo podrán viajar el conductor y el número de acompañantes autorizado en la tarjeta de circulación. Además, se prohíbe el traslado de menores de 12 años o de personas que no puedan sostenerse por sí solas.