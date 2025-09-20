Espectacular fumarola del Popocatépetl; alerta en Amarillo Fase 2

| 17:20 | Benell Cortés | Uno TV
Volcanes en México ya están nevados.
Volcanes en México ya están nevados. Foto: Cuartoscuro

El volcán Popocatépetl registró actividad durante la mañana de este sábado, dejando ver una espectacular fumarola que se elevó sobre el cráter.

En una de las imágenes difundidas por Webcams de México se observa la columna de vapor y ceniza que asciende al cielo despejado, acompañada de una pequeña nube lenticular en la cima del coloso.

Monitoreo del volcán Popocatépetl, hoy 20 de septiembre de 2025

La transmisión en vivo desde Tianguismanalco, Puebla, mostró con claridad la salida de gases y material volcánico. De acuerdo con el Cenapred, el Semáforo de Alerta Volcánica se mantiene en Amarillo Fase 2, lo que implica un escenario de explosiones menores, lanzamiento de fragmentos incandescentes y la emisión de ceniza.

Recomendaciones por alerta Amarillo Fase 2

El Cenapred pide no acercarse al cráter del Popocatépetl, por el riesgo de fragmentos balísticos. Se recuerda que la zona de exclusión es de 12 kilómetros alrededor del volcán.

También se exhorta a la población a:

  • Evitar los fondos de barrancas, por posibles flujos de lodo y escombro
  • En caso de caída de cenizano realizar actividades al aire libre
  • Mantener puertas y ventanas cerradas
  • Cubrir depósitos de agua
  • Proteger ojos, nariz y boca con pañuelo o cubrebocas

El Semáforo Amarillo Fase 2 indica que la actividad del volcán sigue dentro de parámetros esperados, aunque requiere monitoreo constante por parte de las autoridades.

