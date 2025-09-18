“Estoy temblando”: graban a presuntos ovnis en carretera de Puebla

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, captaron a presuntos ovnis. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En Tulcingo del Valle, Puebla, se registraron presuntos ovnis. El video es impactante: se observan tres luces que, en un principio, parecían formar un objeto triangular. Sin embargo, de una de esas luces surgió otro objeto, lo que aumenta el misterio del avistamiento.

Impresionante video de los ovnis en Puebla

El video fue compartido por el investigador Jaime Maussan. En el cielo se observan tres luces que, aparentemente, formaron un objeto triangular. No obstante, segundos después su forma pareció desvanecerse, ya que una cuarta luz salió de uno de los ovnis.

“Estamos viendo un ovni triangular. Está parado en medio de la nada, se formó. Estoy temblando. Está saliendo otro chiquito, ¿ya viste?”, dijo, asombrada, una de las personas que grabó el fenómeno.

“¡No manches! ¡De una luz se hicieron dos! Es un disco enorme”, añadió el ciudadano que captó el supuesto ovni

El video se corta, pero la imagen es bastante nítida: las luces y la forma, al parecer, asemejan a un platillo volador

¿Por qué son intrigantes los ovnis?

Un ovni, por definición, es un objeto en el cielo que no ha sido identificado. Aunque muchos de ellos terminan siendo globos, drones, satélites o fenómenos atmosféricos, algunos casos siguen sin explicación clara, lo que alimenta teorías y especulación.

En años recientes, gobiernos como el de EE.UU. han desclasificado videos de pilotos militares donde se observan objetos con capacidades que, según ellos, no pueden explicar. Esto ha incrementado el interés legítimo en el fenómeno.

Películas, libros y series como “Encuentros cercanos del tercer tipo”, “Expedientes X” o “Alien” han creado una narrativa emocional, épica y muchas veces conspirativa alrededor de los ovnis.

