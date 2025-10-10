Explosión en ducto de Pemex provoca incendio en Xicotepec, Puebla

GENERANDO AUDIO...

La madrugada de este viernes se registró una explosión e incendio en una válvula de un ducto de gas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la comunidad de “La Ceiba” ubicada en el municipio de Xicotepec de Juárez, Puebla, lo que provocó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y alarma entre los habitantes de la zona.

¿Qué se sabe de la explosión?

De acuerdo con los primeros reportes, una falla en la válvula del ducto habría originado una fuga de gas que posteriormente se incendió, generando una gran llamarada visible desde varios puntos del municipio, incluso en el vecino estado de Veracruz.

Pobladores mencionaron que momentos antes del estallido se percibía un fuerte olor a gas y ruidos extraños

Tras la explosión, Protección Civil municipal, bomberos, policías y brigadistas de Pemex acudieron al lugar para controlar las llamas y acordonar el área. La zona fue evacuada de manera preventiva ante el riesgo de nuevas fugas.

¿Hay lesionados?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hay personas lesionadas, aunque se reportan daños menores en viviendas cercanas por la onda expansiva, principalmente vidrios rotos y estructuras afectadas por la vibración.

Pemex informó que la válvula siniestrada fue cerrada y que personal especializado realiza trabajos de enfriamiento y verificación para evitar otro incidente.

El ayuntamiento de Xicotepec pidió a la población mantener la calma y no acercarse a la zona del siniestro hasta que las autoridades confirmen que no existe peligro.

Cabe recordar que en esta región se han registrado en años recientes otros incidentes relacionados con ductos de hidrocarburos, lo que mantiene a las comunidades en constante alerta por los riesgos que implica vivir cerca de esta infraestructura.