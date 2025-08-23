Explosión polvorín en San Miguel Zacaola, Puebla, deja 4 muertos y 4 heridos

GENERANDO AUDIO...

La explosión de un polvorín en la comunidad de San Miguel Zacaola, en el municipio de Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla, dejó este viernes un saldo de cuatro muertos y otros cuatro lesionados.

Alrededor de las 17:00 horas, vecinos de comunidades aledañas reportaron un fuerte estruendo que cimbró ventanas y puertas, observando una densa columna de humo a causa de la explosión, al salir de sus viviendas.

Mientras que, por la noche, el gobierno estatal informó que personal de la Coordinación General de Protección Civil, así como elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal, arribaron a la comunidad de Zacaola, donde reportaron que la explosión se registró en un inmueble que era utilizado para la fabricación y almacenamiento de pirotecnia.

El estallido dejó cuatro personas sin vida quienes quedaron severamente dañadas a causa de la explosión, además hubo cuatro lesionados, dos de ellos fueron valorados en el lugar tras presentar lesiones que no pusieron en riesgo su vida, mientras que el resto fueron trasladados a un hospital de la capital poblana, reportados graves por las quemaduras y contusiones en diversas partes del cuerpo.

El polvorín siniestrado se ubica en las calles 8 norte y Villa del Tren, mientras que entre los fallecidos se encuentran Edmundo Castro y María Elena Santos, originarios de la localidad de San Miguel Zacaola.

La zona fue acordonada a la espera de las diligencias de personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla, quienes realizaron el traslado de los cuerpos al anfiteatro regional.

En mayo de 2022, una explosión en otro polvorín de la comunidad dejó como saldo dos personas sin vida.