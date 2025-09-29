Explota casa por acumulación de pirotecnia en Puebla; hay 12 heridos

GENERANDO AUDIO...

Explosión de casa en Puebla. Foto: @PCGobPue

Una explosión en una vivienda, presuntamente causada por la acumulación de pirotecnia, dejó este lunes 12 personas lesionadas en el municipio de Huehuetlán El Grande, Puebla.

El Gobierno de Puebla, a través de Protección Civil estatal, junto con Seguridad Pública estatal y municipal, acudieron de inmediato al lugar para brindar atención a los afectados.

Las autoridades mantienen un operativo para garantizar la seguridad en la zona y esclarecer las causas del accidente.

¿Cómo evitar accidentes por pirotécnia?

Prevenir explosiones por pirotecnia requiere precaución, conocimiento y medidas de seguridad. Aquí tienes algunas recomendaciones clave: