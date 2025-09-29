Explota casa por acumulación de pirotecnia en Puebla; hay 12 heridos

Explosión de casa en Puebla. Foto: @PCGobPue

Una explosión en una vivienda, presuntamente causada por la acumulación de pirotecnia, dejó este lunes 12 personas lesionadas en el municipio de Huehuetlán El Grande, Puebla.

El Gobierno de Puebla, a través de Protección Civil estatal, junto con Seguridad Pública estatal y municipal, acudieron de inmediato al lugar para brindar atención a los afectados.

Las autoridades mantienen un operativo para garantizar la seguridad en la zona y esclarecer las causas del accidente.

¿Cómo evitar accidentes por pirotécnia?

Prevenir explosiones por pirotecnia requiere precaución, conocimiento y medidas de seguridad. Aquí tienes algunas recomendaciones clave:

  1. Compra sólo productos autorizados
    • Asegúrate de que la pirotecnia tenga registro oficial y cumpla normas de seguridad
    • Evita artículos caseros o de procedencia dudosa
  2. Almacenamiento seguro
    • Guarda los fuegos artificiales en lugares secos, ventilados y alejados de fuentes de calor
    • Nunca los almacenes cerca de gas, electricidad o materiales inflamables
  3. Uso responsable
    • Enciende la pirotecnia en espacios abiertos, lejos de casas, vehículos, árboles o personas
    • Mantén agua o un extintor a la mano por si algo se sale de control
    • Nunca intentes recargar o reparar fuegos artificiales
  4. Supervisión
    • Los menores no deben manipular pirotecnia
    • Siempre debe haber adultos responsables presentes
  5. Desecho seguro
    • Los restos deben sumergirse en agua antes de tirarlos, para evitar accidentes por ignición

