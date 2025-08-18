Falla en juego mecánico de Feria de Zacatlán deja 8 atrapados

GENERANDO AUDIO...

En Zacatlán, Puebla, un juego mecánico falló. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Durante la tradicional Feria de Zacatlán de las Manzanas, en Puebla, la falla en un juego mecánico provocó momentos de tensión entre los asistentes, luego de que ocho personas quedaran atrapadas en lo alto de la atracción.

Video: falla juego mecánico en Zacatlán

En videos compartidos en redes sociales se observa cómo el juego se detuvo repentinamente, dejando a los usuarios suspendidos en ambos extremos, quienes permanecieron atrapados por una hora.

Elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio acudieron a la zona de la Feria de la Manzana 2025 para realizar las maniobras de rescate. Eduardo Zurita, director de Protección Civil, confirmó que el incidente se debió a una falla técnica.

“Fue una falla mecánica. Gracias a Dios todo salió bien. Fue una hora de trabajo por parte de Protección Civil con otras corporaciones para bajar a ocho personas. Siete fueron atendidas por crisis nerviosa y una persona con probable lesión en la cadera fue trasladada al hospital para su atención”, señaló.

La presidenta municipal, Beatriz Sánchez, informó que todas las personas involucradas ya fueron valoradas en el Hospital General de Zacatlán: