¿Sin plan para octubre? Fechas del Festival Camino de las Almas, Edición Películas de Terror Mexicano

Celebración del Día de Muertos. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Las festividades del Día de Muertos están por llegar y, además de los clásicos altares en las casas mexicanas, autoridades preparan diversos eventos, como el caso de Puebla, que se alista con el Festival Camino de las Almas. Edición Películas de Terror Mexicano

¿Qué se sabe del “Festival Camino de las Almas, Edición Películas de Terror Mexicano”?

La sede del “Festival Camino de las Almas, Edición Películas de Terror Mexicano” será en Huejotzingo, confirmó la Secretaría de Cultura de Puebla. Además, se anunció la primera edición del “Music Festival”, los que, a decir de las autoridades, “fortalecen la tradición del Día de Muertos y consolidan a este Pueblo Mágico como un referente cultural y turístico”

El “Festival Camino de las Almas, Edición Películas de Terror Mexicano” se llevará a cabo del 24 de octubre al 2 de noviembre. La edición promete “una experiencia única con arte, cine, gastronomía y música”.

De acuerdo con el presidente municipal de Huejotzingo, Roberto Solís, para las festividades de Día de Muertos se tienen preparadas:

Catrinas

Tapetes monumentales

Videomapping

Ecos de Museo en nuestro Convento

¿Qué se espera para el “Music Festival”?

Solís explicó que la primera edición del “Music Festival” será el 2 de noviembre y el escenario se vestirá de gala con importantes exponentes de la música, entre los que destacan:

Big Metra

Block & Crown

Charles B

Fakes

Minutti

Jesús Dávila

Ante los eventos artísticos, se espera, según reportes, una derrama económica de 50 millones de pesos.