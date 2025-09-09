Filtran videos de custodio del penal de Huejotzingo, Puebla, golpeando a interno

GENERANDO AUDIO...

Un custodio del penal de Huejotzingo, Puebla, golpeó a un reo. Foto: Genaro Zepeda

Durante las últimas horas en Puebla, a través de una denuncia anónima, se difundieron testimonios y videos que evidencian presuntas violaciones a los derechos humanos a personas privadas de la libertad (PPL) en el penal de Huejotzingo.

¿Qué se sabe de las agresiones en el penal del Huejotzingo, Puebla?

Destacan dos grabaciones donde se observa a tres custodios tomando café, instantes después uno de los uniformados se aproxima a uno de los internos quien estaba recargado en una pared y recibe varias patadas y puñetazos por parte del uniformado.

ADVERTENCIA: El siguiente material contiene imágenes de violencia. Se recomienda discreción.

En otro video, de escasos segundos, aparece el mismo policía pateando en el abdomen al recluso. Dicho caso de violencia psicológica y física habrían sido cometidos por el custodio José Pablo “N”.

Intimidan a internos de Huejotzingo

El material fue proporcionado a reporteros de la fuente de seguridad, además, se informó que presuntamente internos son intimidados con ser trasladados al penal de mediana seguridad de Tepexi de Rodríguez si no cumplen órdenes del director y altos mandos.

También, señalan que el director del Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, José Miguel Jiménez, favorecería a ciertos reclusos al proporcionarles teléfonos, redes sociales y privilegios de vivienda al interior del penal a cambio de extorsiones económicas.

Las grabaciones han generado polémica al vulnerar la integridad y dignidad de los internos

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla no ha fijado alguna postura al tratarse de un penal administrado por el estado.

Cabe resaltar que durante los últimos meses se han realizado diversos operativos en penales estatales como el de Ciudad Serdán, Huejotzingo, Tepexi de Rodríguez, Zacatlán, y San Miguel, ubicados en la capital poblana, donde se han asegurado armas hechizas, teléfonos, y drogas.