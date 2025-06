Fuerte video: atropellan a 2 mujeres y disparan a un hombre por presunta disputa de terrenos en Puebla

En Tianguismanalco, Puebla, dos sujetos atropellaron a dos mujeres y dispararon contra un hombre por una supuesta disputa de terrenos en la zona. La imagen es brutal porque se captó el momento exacto de la embestida; las víctimas se reportan como graves.

En entrevista para los @_LosTitulares, Alicia, indicó que sus vecinos fueron los que realizaron el ataque contra su madre, hermana, además, de su cuñado, al cual le dispararon antes de embestir a las mujeres en la colonia Villas de León.

ADVERTENCIA: El siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción.

La mujer añadió que elementos policiales no los detuvieron, a pesar de que tienen varias denuncias por violencia.

“Desafortunadamente, un muchacho, no sé si iba en sus cinco sentidos, iban tres en dos camionetas y atentaron contra mi familia. Tres de mis familiares están en el hospital, pero, tuvimos una atención pésima. Mi mamá tiene fractura en el pulmón, no la querían recibir, nada más le pusieron suero”.

Testigos relataron que los presuntos agresores serían: Alfredo Huerta Hernández, Isaac Velásquez Cuéllar y José Luis Huerta Hernández.

La imagen es bastante fuerte porque se observa a una camioneta blanca, tipo pick-up, atropellar a las dos mujeres, una de ellas, de pantalón azul, salió disparada por el golpe. La otra, de vestimenta oscura, es impactada en la espalda por el vehículo. Al parecer, la unidad pasó una de sus llantas encima de ella.

“Después de suceso, los muchachos (agresores) se pasearon por nuestra casa, pues, no se vale y los policías viendo porque no podían hacer anda. Nos dijeron que no los podían detener porque no contaban con una orden”, añadió Alicia.