Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador. Foto: Cuartoscuro.

La escritora y esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, no acudió este miércoles a la entrevista en el Edificio Carolino para aspirar a la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Pese a que actualmente tiene plaza de docente e investigadora, no competirá por el cargo.

Beatriz Gutiérrez Müller, en lista de propuestos para Rectoría de la BUAP

Y es que la noche del martes la Comisión de Auscultación de la BUAP reveló los nombres de las personas que fueron propuestas por la comunidad universitaria para el cargo, lista en la que apareció la escritora.

La propuesta fue por internet, de manera escrita o a través de un video, como también lo permitía la convocatoria, pues de manera presencial sólo hubo el apoyo para la rectora Lilia Cedillo, Rodolfo Javier Zepeda Memije, César Ricardo Cansino Ortiz y Ricardo Paredes Solorio.

La Comisión contactó a los aspirantes para citarlos a entrevista y conocer su interés por competir a la rectoría; la de Gutiérrez Müller estaba pactada para las 13:45 horas; sin embargo, no llegó.

Con esa baja aún quedan ocho aspirantes que deberán acudir a entrevista y en caso de cumplir con los requisitos, registrar su candidatura.

Al respecto, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, aseguró que respetará la autonomía de la máxima casa de estudios de la entidad durante la renovación de la rectoría y resaltó que desde el gobierno no harán nada que atente contra la vida universitaria.