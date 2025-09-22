GENERANDO AUDIO...

Cámaras de seguridad usadas para vigilar autoridades. Cuartoscuro/Ilustrativa

En la junta auxiliar de San Baltazar Tetela, municipio de Puebla, fueron localizadas y aseguradas 12 cámaras de videovigilancia presuntamente instaladas por grupos delictivos para dar seguimiento a los movimientos de autoridades de seguridad.

El hallazgo se realizó durante un operativo interinstitucional desplegado el fin de semana, luego de reportes sobre objetos sospechosos en la zona de Valsequillo.

Operativo de fuerzas federales y estatales

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Puebla.

Con apoyo de grúas, personal municipal desmontó las estructuras donde estaban instalados los equipos, que fueron asegurados para su análisis.

12 cámaras apócrifas retiradas en Puebla capital

En total, fueron retiradas 12 cámaras hechizas colocadas en postes y estructuras metálicas. No es la primera vez que se detectan estos sistemas de vigilancia ilegales, conocidos también como cámaras “parásito”.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Puebla capital es uno de los municipios donde con mayor frecuencia se han identificado estos artefactos, junto con Cuautlancingo, Tehuacán y San Martín Texmelucan.

Riesgo para la seguridad pública

Según la dependencia, los equipos son presuntamente utilizados por la delincuencia organizada para vigilar patrullajes, identificar despliegues oficiales y mantener control sobre determinadas zonas, lo que representa un riesgo para la seguridad pública.

El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, informó que desde el inicio de la actual administración se han retirado 339 cámaras en 12 municipios de la entidad.

Contexto en Puebla

La colocación de cámaras clandestinas ha sido detectada en diferentes puntos del estado, especialmente en zonas urbanas y de alta movilidad. Estos dispositivos suelen operar de manera paralela a la infraestructura oficial de videovigilancia, dificultando las labores de seguridad y generando riesgos adicionales para la población.