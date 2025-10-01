GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images/ilustrativa

La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) informó que este 1 de octubre de 2025 fueron hallados restos humanos de un bebé en gestación dentro de un sanitario del Campus Central. El descubrimiento fue hecho por una trabajadora del área de limpieza, según confirmó la institución a través de un comunicado oficial.

La universidad detalló que, tras el hecho, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad internos, notificando a las autoridades correspondientes para el inicio de las diligencias. También se brindó acompañamiento a la colaboradora que hizo el hallazgo.

“Seguiremos colaborando en todo aquello que sea requerido por parte de la autoridad”, aseguró la UPAEP en el documento difundido a la comunidad universitaria.

Universidad llama a la reflexión y ofrece apoyo

En su mensaje, la UPAEP señaló que desconoce las circunstancias en las que ocurrió el caso, pero subrayó que lo sucedido “sacude y llama a la reflexión”.

La institución pidió a la comunidad recordar que existen instancias de apoyo como Pastoral, PASE (atención psicológica) y Salud Universitaria, disponibles con total confidencialidad para estudiantes y personal.

La universidad, de identidad católica, reiteró su compromiso con la defensa de la vida y la dignidad humana, al mismo tiempo que hizo un llamado a construir una comunidad empática y solidaria. Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]