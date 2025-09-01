Imágenes fuertes: atropellan a niño en Puebla; su mamá estaba viendo el celular
En Puebla, un menor de edad fue atropellado por una camioneta en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras. La imagen, compartida en redes sociales, fue considerada bastante fuerte.
Video desgarrador en Puebla
Advertencia: el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción
En el video se observó a un niño, de no más de cinco años, junto a su madre en la vía pública. El menor jugaba cerca de una coladera mientras la mujer, con una carriola en mano, revisaba su celular.
Al fondo se aprecia una camioneta que circulaba lentamente. La madre continuó en el teléfono y el menor seguía jugando. El vehículo giró a la derecha y terminó por arrastrar al niño.
- La imagen resultó desgarradora, ya que el pequeño fue embestido y arrastrado al menos un metro. La madre reaccionó hasta que el vehículo ya se había llevado al menor.
La camioneta se detuvo y la mujer corrió al frente del vehículo para auxiliar a su hijo. De acuerdo con medios locales, el menor fue hospitalizado y su estado de salud se reporta como reservado.
- Tras la difusión del video, usuarios en redes sociales cuestionaron la aparente falta de atención de la madre hacia su hijo.