Intentan linchar a cinco presuntos ladrones en Puebla; policías logran rescatarlos

En Puebla, casi linchan a cinco personas. Foto: Genaro Zepeda

En Puebla, cuatro hombres y una mujer estuvieron a punto de ser linchados por habitantes de las comunidades de San Juan Tejaluca y San Félix Hidalgo, pertenecientes al municipio de Atlixco, luego de ser señalados como presuntos delincuentes, lo que provocó la movilización de las autoridades, quienes la madrugada de este miércoles activaron los protocolos para evitar el linchamiento.

Casi los linchan en Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, los pobladores habrían sorprendido a las cinco personas cuando presuntamente intentaban cometer un robo en una tienda de la comunidad. Por ello, tocaron campanas para solicitar apoyo de habitantes de la comunidad de San Félix Hidalgo, los sujetos fueron rodeados y golpeados por los vecinos, quienes exigían justicia por su propia mano.

Policía interviene para evitar tragedia

La tensión creció rápidamente, hasta qué elementos de la Policía Municipal y Estatal, con apoyo de elementos del Ejército mexicano y agentes de la Fiscalía, arribaron a la zona para rescatar a los retenidos y evitar que la situación se saliera de control.

Los presuntos responsables fueron trasladados a ambulancias, pues presentaban diversos golpes, posteriormente fueron llevados a las instalaciones de Seguridad Pública, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

La intervención oportuna de las fuerzas de seguridad evitó que el linchamiento se consumara, aunque se reporta que algunos los detenidos resultaron con varias lesiones.

La zona permaneció resguardada durante varias horas de la madrugada debido a la aglomeración de pobladores, quienes exigían castigo inmediato contra los presuntos infractores.

Intentos de linchamiento en Puebla no son aislados

Este hecho se suma a una serie de episodios de justicia por mano propia que se han registrado en el municipio de Atlixco y en otras regiones de Puebla, donde las comunidades expresan su inconformidad ante la falta de respuesta oportuna frente a la delincuencia.

Autoridades estatales hicieron un llamado a la población a evitar actos de violencia y permitir que las instituciones competentes realicen las investigaciones correspondientes, reiterando que participar en actos de linchamiento constituye un delito.

