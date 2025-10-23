Joven venezolana se lanza de puente en Puebla; antes dejó mensaje en Instagram

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, una joven venezolana se quitó la vida. Foto: Gettyimages/Ilustrativa

En Puebla, una joven venezolana de aproximadamente 20 años se suicidó al lanzarse de un puente peatonal ubicado sobre la Vía Atlixcáyotl. Su nombre era Yusvely Marianny Núñez Rodríguez y, antes de quitarse la vida, dejó un mensaje en el que confesó haber sido víctima de abuso sexual por parte de su hermano cuando era pequeña.

Mensaje de la joven venezolana en Puebla

En su cuenta de Instagram, Yusvely explicó las razones de su decisión. En el texto reveló que sufrió abuso sexual por parte de su hermano y que, cuando se lo comentó a su madre, aparentemente esta le restó importancia.

“La mayoría de mi vida nunca me sentí realmente querida, nunca tuve muchos amigos, tampoco era cercana con mi propio hermano y siempre pensé que era una carga para mami. Espero puedas perdonarme por hacerte enojar muchas veces y tomar tus cosas sin permiso. Espero puedas ser feliz con tu nueva familia”.

En otra parte del mensaje, la joven confesó el abuso sexual que padeció por parte de su hermano:

“Aunque a veces te contaba cosas y sentía que no me prestabas mucha atención, como que hubo abuso sexual de parte de mi hermano y ni siquiera me preguntaste cómo me sentí o te sentaste a hablar conmigo, sólo me regañaste y me preguntabas ‘¡¡¡¿Y tú por qué no me dijiste eso?!!!’. Era solo una niña”.

Tras lanzarse del puente, equipos de emergencia acudieron al lugar y confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales.

Gobierno lanza posicionamiento

Este día, el Gobierno de Puebla emitió un posicionamiento. Sin mencionar directamente el caso de Yusvely Marianny, señaló que “se trabaja para fortalecer los servicios públicos que atienden la salud mental, con un enfoque integral, empático y preventivo”.

