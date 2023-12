“Estuvo mal, pero guardia lo desesperó”: papá confirma que “Junior de las Lomas” ya está fuera del país

Mientras continúa la investigación por parte de las autoridades de Puebla, Patricio Pereyra, joven señalado por la golpiza a un guardia de seguridad, en el fraccionamiento de Lomas de Angelópolis, ya se encontraría fuera del país.

Lo anterior, lo confirmó Carlos Pereyra, papá del ahora conocido como “Junior de las Lomas”.

En declaraciones a los medios, el señor dio su versión de lo ocurrido la noche del pasado lunes 27 de noviembre.

Señaló que estuvo mal la reacción del menor de edad, pero argumentó que el elemento de seguridad en otras ocasiones estuvo contestando inadecuadamente en el módulo de vigilancia.

“Días anteriores, en el turno de este muchacho, había estado contestando de mala manera, levantando la pluma de mala manera. Se le dijo que no hiciera eso; hasta ese día que llegó mi hijo lo trató mal, lo tuvo esperando 15 minutos porque no servía la pluma, no servía la tarjeta, hasta que lo desesperó. Sí, yo no digo que no, estuvo mal lo que hizo, pero hubo un antecedente previo de este muchacho”.

Carlos Pereyra.