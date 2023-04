En Puebla surgió “Lady Zapatilla”, una mujer que agredió a personal de seguridad del condominio Parque Habana, situado en Lomas de Angelópolis. La señora amenazó con golpear a los trabajadores con su zapato, por ello, el apodo.

En el video compartido por el usuario de Twitter @ALunaSilva se puede observar a la mujer muy alterada porque, supuestamente, los trabajadores del lugar la habrían anotado en la lista de morosos.

Advertencia; el siguiente material contiene palabras altisonantes; se recomienda discreción:

En redes sociales se indicó que la mujer es la presunta esposa del presidente de Parque Habana, localizado en Lomas de Angelópolis, en Puebla. En las imágenes se apreció cómo la señora agredió verbalmente a los trabajadores.

La mujer se quitó el zapato y amenazó con golpear a los trabajadores del sitio residencial. Insultos y gritos llovieron en la oficina. Su esposo trató de calmarla; sin embargo, no lo logró.

“Yo no me voy a quedar callada, éste es un pu… mugroso ¿y tú qué, sirvienta? No me estés grabando, bórrame”, gritaba ‘Lady Zapatilla’ a la trabajadora.