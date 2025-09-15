Lanzan piedras a los autos: influencers denuncian intento de robo en la México-Puebla

GENERANDO AUDIO...

La México-Puebla es una carretera pelogrosa. Foto: Cuartoscuro / Archivo

De nueva cuenta, la autopista México–Puebla fue escenario de una historia de terror, luego de que las creadoras de contenido Conder y Doris Name denunciaran el modus operandi de los ladrones en esa vialidad.

Según relataron, los delincuentes arrojan piedras al camino para dañar los vehículos y obligar a los conductores a detenerse más adelante. Una vez detenidos, son interceptados por sujetos armados.

La autopista México-Puebla

El video fue publicado hace un par de días en la cuenta de TikTok de las creadoras de contenido, y ya supera los siete millones de reproducciones. En él explicaron que, al llegar al cruce de Acatzingo y Progreso de Juárez, un sujeto lanzaba piedras a las llantas de los automóviles.

Lo anterior, con la intención de que los automovilistas se detuvieran y fueran atracados por sujetos armados

“Había una lacra aventándonos piedras, de tamaño bastante significativo, a las llantas de los coches. Yo siempre les he dicho que Doris es muy buena manejando, y desde lejos alcanzó a ver lo que estaban haciendo, y las logró esquivar”, dijo Conder.

En ese sentido, la influencer añadió que el objetivo es que los conductores bajen de sus unidades para revisar su vehículo, momento que aprovechan los agresores para asaltarlos. En caso de ser impactados por una piedra, recomendaron no bajar del automóvil.

“Si llegan a vivir algo así, no se detengan. De verdad, aunque echen a perder su rin, les puede salir más barato”, explicó Doris.

La autopista México–Puebla es una de las más peligrosas del país. En diversas ocasiones, transportistas han reportado asaltos violentos, que incluyen persecuciones, retenes falsos e incluso balaceras.