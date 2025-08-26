Linchamientos en Puebla disminuyen 66.7%, según la SSP: 3 casos relevantes

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, los linchamientos bajaron. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

Puebla logró una reducción del 66.7% en casos de linchamiento gracias a la intervención oportuna y la coordinación entre autoridades de los tres niveles de Gobierno, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), vicealmirante Francisco Sánchez González.

Durante una rueda de prensa encabezada por el gobernador Alejandro Armenta, el funcionario estatal detalló que, del 1 de enero al 13 de diciembre de 2024, se registraron 169 intentos y nueve linchamientos. En contraste, del 14 de diciembre de 2024 al 24 de agosto de 2025, la SSP atendió 49 intentos y sólo tres linchamientos.

Sánchez González señaló que esta disminución significativa es resultado de la correcta implementación de protocolos y de la coordinación interinstitucional con fuerzas federales, estatales y municipales.

Subrayó también que, durante la actual administración estatal y en conjunto con la Secretaría de Gobernación (Segob), los cuerpos de seguridad han sido capacitados en estrategias de prevención y atención de estos hechos, priorizando el diálogo y la mediación.

Casos de linchamientos en Puebla

Los linchamientos en la entidad no son extraños, pues van 49 intentos este año. El más reciente ocurrió el pasado 22 de agosto, cuando habitantes lincharon a dos ladrones, uno de ellos perdió la vida por la golpiza que recibió.

La agresión se produjo luego de que los sujetos robaran una tortillería en la zona de El Nopalito, en los límites Puebla y Cuautlancingo. Videos compartidos en redes mostraron la agresión.

Otro caso se reportó el 25 de abril en Santa Clara Ocoyucan, donde pobladores golpearon y quemaron a Lorenzo Domingo, alias el “Mingo”. Los ciudadanos indicaron que el sujeto cometía diversos crímenes en la comunidad. La furia se desató cuando el individuo llegó a una tienda para extorsionar al encargado.

El incidente desencadenó la furia de los pobladores, lo que derivó en la muerte del “Mingo”, pues le prendieron fuego en plaza de Santa Clara Ocoyucan.

En diciembre del 2024, fueron linchados tres sujetos en San Juan Amecac, perteneciente al municipio poblano de Atzizihuacan. Los pobladores prendieron fuego a dos, al otro lo colgaron en un poste, luego de golpearlo.